وزير خارجية فرنسا: انفجار رالي داكار بالسعودية "قد يكون هجوما إرهابيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الحادث الذي تعرض له متسابق فرنسي خلال فعاليات رالي داكار بالمملكة العربية السعودية "ربما كان هجومًا إرهابيًا".

ونٌقل السائق الفرنسي فيليب بوترون إلى بلاده إثر إصابته في انفجار وقع لدى مغادرته فندقًا في جدة، غرب المملكة، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

في تصريحاته لراديو RMC وقناة BFMTV الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي: "لقد أعلنا بسرعة كبيرة أنه ربما كان هناك هجوم إرهابي استهدف (رالي) داكار. وأخبرنا المنظمين والمسؤولين السعوديين أنه كان علينا أن نتحلى بالشفافية بشأن ما حدث للتو، لأنه يمكن أن يكون هناك عمل إرهابي... أعتقد أنه قد يكون من المفيد التخلي عن هذا الحدث الرياضي".

وواصل منظمو الحدث فعاليات السباق الذي يُقام في المملكة العربية السعودية منذ 2020.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية السعودية وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إنه لا يوجد "أي شبهة جنائية في الحادث العرضي لمركبة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022".

شرطة منطقة مكة المكرمة: عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث العرضي لمركبة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022 https://t.co/eOc6QSZTvb

وكان رالي داكار ينطلق من العاصمة الفرنسية إلى محطته الأخيرة حيث داكار عاصمة السنغال. وفي 2009، نُقل السباق إلى أمريكا الجنوبية بسبب تهديدات أمنية على مسار السباق في إفريقيا. وتم نقله إلى السعودية في 2020.