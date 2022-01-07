حزب الله: ردنا على السعودية سيكون حاسما.. أنتم الإرهاب ونحن المقاومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، المملكة العربية السعودية، مخاطبا الرياض بالقول "أنتم الإرهاب ونحن المقاومة".

جاء ذلك في كلمة لقاسم نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله، وقال فيها: "كل العراضات الداخلية التي وقفت مع المعتدي علينا لن تقدم ولن تؤخر بل قررنا ألا نرد عليها ونعلم أن قسما منها هو لاستدراج العروض المالية قبل الانتخابات النيابية من أجل تمويل الحملات وبعضهم جماعة طامحين لمواقع ومراكز مستقبلية يعتقدون أن السعودية وبالتفاهم مع أمريكا والآخرين يمكن أن يعطوهم مراكز في لبنان".

وأضاف: "لكن ردنا على السعودية سيكون حاسما، أنتم الإرهاب ونحن المقاومة، ولن نقبل بأن تسيئوا إلينا دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق، وردنا اليوم ليس لمرو واحدة كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج، وإن عدتم عدنا.."

ويشار إلى أن تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله تأتي بعد أيام من خطاب لحسن نصرالله شن فيه هجوما على المملكة العربية السعودية وقادتها مثيرا تفاعلا واسعا عقّبت عليه الحكومة اللبنانية مؤكدة "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".