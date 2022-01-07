السعودية.. تداول فيديو اصطدام وانقلاب فتاة بسيارة والداخلية ترد

نشر الجمعة ، 07 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة تقودها فتاة عقب اصطدام شخص بها الأمر الذي أثار تفاعلا.

فيديو متداول ، لإنقلاب مركبة #فتاة في محافظة #الطائف 😯 #تم_القبض على الجاني الذي صدم المركبة . https://t.co/tn2dblZK48

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات مرفقا ببيان تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه "إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة"، لافتا على أن حالة الفتاة الصحية "مستقرة".

واضاف المتحدث الأمني أن "شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".