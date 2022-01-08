دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون مقطع فيديو لما قالوا إنه "تعري" فرقة راقصة في مهرجان "شتاء جازان" في السعودية، ما أسفر عن توجيه أمير المنطقة بفتج تحقيق بالأمر.

وانتشر مقطع يديو يُظهر إحدى أفراد الفرقة الراقصة بينما تمر بين المشاركين في "شتاء جازان" مرتدية ملابس اعتبر البعض أنها "غير لائقة" بالنسبة للمجتمع السعودي.

#عاجل || سمو #أمير_منطقة_جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في #شتاء_جازان_2022 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. https://t.co/P2cnlAVta1

ونظرا لانتشار المقطع، وجه أمير منطقة جازان بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022"، وفق ما نشرته الإمارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وشملت توجيهات أمير عسير "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي"، حسب تعبيرها.

وكان قد أثار المقطع غضب عدد من المغردين كما تلقفه النشطاء المعارضون السعوديون لينتقدوا هذه المظاهر.