وفاة الشاعر الإيراني السجين بكتاش آبتين بعد إصابته بفيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي الشاعر والمخرج الوثائقي الإيراني، بكتاش آبتين، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و ارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي"، رهن الاعتقال في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 48 عامًا، حسبما غردت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الجمعة.

وقالت "مراسلون بلا حدود": "علمنا بحزن بوفاة بكتاش آبتين. حُكم على الكاتب والصحفي ظلمًا بالسجن ستة أعوام ومعتقل في المستشفى، ومرض بمرض كوفيد 19 وحرمانه من الرعاية اللازمة. وتلقي مراسلون بلا حدود باللوم على سلطات النظام العليا في وفاته".

وحثت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة يوم الجمعة، السلطات الإيرانية في رسالة مشتركة موقعة من قبل عدة منظمات غير حكومية على إعطاء "أفضل رعاية طبية ممكنة لآبتين" و "هو وجميع المحتجزين ظلمًا بسبب كتابتهم أو تعبيرهم بالإفراج الفوري وغير المشروط".

وفقًا للمنظمة، تم وضع آبتين في غيبوبة طبية في 1 يناير/ كانون الثاني، "حيث يواصل محاربة عدوى كوفيد-19 الأخيرة ولا يزال في خطر شديد".

في 15 مايو/ أيار 2019، حُكم على آبتين بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع غير القانوني والتواطؤ ضد الأمن القومي" وسنة واحدة لـ "نشر دعاية ضد الدولة"، وبدأ قضاء عقوبته البالغة 6 سنوات في 26 سبتمبر/ 2020، بحسب اتحاد الكتاب الإيرانيين (IWA)، في بيان نشر على موقعه على الإنترنت.

وقالت الرابطة إن آبتين كرس حياته "لتعزيز حرية التعبير والتنديد بالرقابة في إيران، ونشر العديد من الكتب في التاريخ وعلم الاجتماع والنقد الأدبي".