نائب مصري: تهاني الجبالي أجبرت مرسي على القسم أمام المحكمة الدستورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى النائب المصري، مصطفى بكري، القاضية تهاني الجبالي، التي توفيت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجبرت الرئيس المصري السابق، محمد مرسي على أداء القسم أمام المحكمة الدستورية.

وقال بكري في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " رحلت المستشاره تهاني الجبالي ، الأخت والصديقه ، القاضيه والمناضلة ، رحلت الإنسانه التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمه ، عرفتها منذ أربعين عاما ، مقاتله بكل معني الكلمه ، واجهت الإرهاب بكل حسم ، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان ، عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور".

رحلت المستشاره تهاني الجبالي ، الأخت والصديقه ، القاضيه والمناضلة ، رحلت الإنسانه التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمه ، عرفتها منذ أربعين عاما ، مقاتله بكل معني الكلمه ، واجهت الإرهاب بكل حسم ، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان ، عندما رفضت

وأضاف النائب المصري قائلا: " ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعيه العموميه للمحكمة الدستوريه ، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمه ، فأجبرته علي أداء القسم أمام المحكمه ، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها ، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليله ضاقت بها الدنيا"، حسب تعبيره.

محاولة تلاعبهم بالدستور ، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعيه العموميه للمحكمة الدستوريه ، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمه ، فأجبرته علي أداء القسم أمام المحكمه ، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها ، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليله ضاقت بها الدنيا ، واختفت

وتابع بكري قائلا: " واختفت البسمه التي تزين وجهها ، ثم أصيبت بالكورونا ، ورحلت عن دنيانا ، بعد رحله عامره بالعطاء من أجل الوطن والأمه ، رحم الله الفقيدة الغاليه وألهم الأسره الصبر والسلوان ، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربيه"، حسب تعبيره.

البسمه التي تزين وجهها ، ثم أصيبت بالكورونا ، ورحلت عن دنيانا ، بعد رحله عامره بالعطاء من أجل الوطن والأمه ، رحم الله الفقيدة الغاليه وألهم الأسره الصبر والسلوان ، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربيه

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام مصرية عن وفاة الجبالي، التي كانت أول قاضية مصرية، نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.