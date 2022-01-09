دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، أول تغريدة في حسابها على تويتر، بعد إطلاق سراحها وابنتها.

وأطلقت السلطات السعودية سراح الأميرة بسمة وابنتها سهود الشريف، الخميس الماضي، حسب تصريحات المستشار القانوني للعائلة هنري إسترامانت لشبكة CNN.

وكتبت الأميرة بسمة، في حسابها على تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.. كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم".

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم. كل شكري وتقديري.

واُعتقلت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، 57 عامًا، وهي ناشطة حقوقية، في مارس/أذار 2019 مع ابنتها البالغة سهود الشريف، وفقًا لمنظمة القسط السعودية الحقوقية.

وكان المستشار القانوني للعائلة قال لـCNN يوم الأحد، إنه "بالنظر إلى محنتها، فهي بخير لكنها تبدو منهكة، وستسعى للحصول على رعاية طبية لأمراض القلب وهشاشة العظام"، وأشار إلى أنها "حرة في التنقل داخل المملكة، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنها لن تتمكن من طلب علاجها الطبي في الخارج".