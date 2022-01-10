دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت أورا هرتسوغ، والدة الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ وأرملة الرئيس الأسبق حاييم هرتسوغ، الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر حسابه في تويتر: "نعى رئيس الوزراء نفتالي بينيت السيدة أورا هرتسوغ، والدة رئيس الدولة وقرينة رئيس الدولة الأسبق، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى الليلة الماضية، وقال: "كانت أورا شخصية عامة وناشطة اجتماعية أحبت شعبها وبلادها. أبعث بخالص تعازينا لرئيس الدولة ولعائلة هرتسوغ بأكملها".

وأضاف أوفير جندلمان: "أورا هرتسوغ ولدت في مدينة الإسماعيلية المصرية في عام 1924 وهاجرت إلى إسرائيل في عام 1946 وخدمت كضابطة في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي إبان حرب الاستقلال".

السيدة المرحومة أورا هرتسوغ ولدت في مدينة الإسماعيلية المصرية في العام 1924 وهاجرت إلى إسرائيل في العام 1946. إنها خدمت كضابطة في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي إبان حرب الاستقلال. https://t.co/IZ9Zn9Uwi3

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن أورا هرتسوغ "ولدت في عام ١٩٢٤ بالإسماعيلية لعائلة أمباش وكان أبوها كبير المهندسين في هيئة قناة السويس، وخلفت 4 أبناء و11 حفيدًا ولهم 5 أبناء، وكانت ناشطة اجتماعية أحبت شعبها وعملت لأجله".