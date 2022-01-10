بعد عام من اتفاق العُلا.. قرقاش يُشدد على أهمية التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حملت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد، رسالة إماراتية حول التعاون الخليجي بعد أكثر من عام بأيام قليلة على توقيع اتفق العُلا الذي وضع حدا للمقاطعة التي فرضتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مع مرور أكثر من عام على إتفاق العُلا وبجهد سعودي مقدّر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية"، حسب قوله.

وتابع الدبلوماسي الإماراتي الذي شغل سابقا منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، قائلا: "فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة"، على حد تعبيره.

وكانت قد وقعت الدول الخمسة على ما يُعرف بـ"اتفاق العُلا" في 6 5 يناير/كانون ثاني من عام 2021 في قمة خليجية استثنائية أُقيمت في محافظة العُلا السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية.

مع مرور أكثر من عام على إتفاق العُلا وبجهد سعودي مقدّر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية، فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة https://t.co/ylU4YLtDVb

وفرض الدول الأربع مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوجة بدأت في يونيو/حزيران من عام 2017.