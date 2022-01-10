دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده والسعودية في العراق مدرجة على جدول الأعمال.

وقال زادة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص به، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بین البلدین".

وفي إطار الإجابة حول زيارة الوفد السعودي إلى فيينا، التي تشهد المفاوضات على إبرام اتفاق نووي جديد بين إيران وأمريكا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: " تزور الوفود فيينا كما كانت في الماضي"، حسب تعبيره.

وأشار زادة إلى أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد يزور دولة خليجية أخرى بعد زيارته إلى عُمان التي تبدأ الإثنين وتستغرق يوما واحدا.

وفي سياق متصل، أكد زادة أن إيران تسعى لإبرام اتفاق نووي دائم "يمكن الوثوق به" مشددا على أن الاتفاق المؤقت ليس ضمن خيارات طهران وتطلب تقديم ضمانات أمريكية ورفع العقوبات، وفقا لإرنا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وفدا من حركة طالبان زار طهران بالفعل، وبين أن سبب الزيارة "إزالة مخاوف" إيران من الأوضاع في أفغانستان.