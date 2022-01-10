دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، لدى وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط، أن بلاده مهتمة بتوسيع العلاقات مع دول الجوار.

وقال عبداللهيان، الذي يزور سلطنة عُمان لمدة يوم واحد، إن العلاقات الإيرانية العمانية "مستقرة وطويلة الأمد"، وأضاف أن إيران "تسعى لتوطيد علاقاتها مع جاراتها الشمالية في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تمتين العلاقات مع دول الجوار"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع بالقول: "سنجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع المسؤولين العمانيين بمن فيهم وزير الخارجية بشأن تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".

وأشار عبداللهيان إلى الاتفاقية الرباعية الخاصة بإحياء خط الترانزيت بين إيران وسلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان، وقال: "نأمل أن يتم خلال هذه الزيارة تطوير العلاقات مع الدول المتشاطئة على الخليج... وعلى أساس اهتمام الحكومة الإيرانية بتوسيع العلاقات مع دول الجوار".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن محور محادثات وزير الخارجية في زيارته لمسقط يتركز على مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.