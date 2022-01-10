دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الاثنين، الانتخابات النيابية التي سُتجري في بلاده الربيع المقبل، بأنها "ستشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ لبنان".

في كلمته خلال "منتدى شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، التي يزورها بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ميقاتي مخاطبًا الشباب اللبناني، إن الأزمات "دفعت قسما كبيرًا من أبناء لبنان إلى الخارج (...) وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلي عنها أو الهجرة من الوطن".

وأضاف، خلال خطابه المنشور في موقعه الرسمي، أن "جائحة كوفيد -19 ظهرت في وقت حرج لجميع الأجيال، ولكن وقعها كان قاسيًا وبشكل خاص على الشباب، 3 سنوات من الجائحة تعني عمليًا خسارة 3 سنوات من تنمية المهارات الحياتية للشباب".

وقال ميقاتي إنه حكومته ملتزمة باتباع سياسة وطنية تدعم حقوق الشباب.

وتابع: "أدعوهم إلى ألا ييأسوا رغم الواقع الأليم، وألا يعتبروا أن الهجرة هي الحل، وليحافظوا على إيمانهم بلبنان".