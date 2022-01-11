دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، وذكر التحالف أن العملية انطلقت صباح اليوم على كافة الجبهات.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، إنها "ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري بمعنى الحرب ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار"، وأكد أن "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة"، وأضاف أن "اليمن يستحق أن يكون في مصاف الدول الخليجية".

وعن الفيديو الذي نشره التحالف، السبت، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة الحوثي بأنه "مفبرك من فيلم أمريكي"، قال المتحدث إنه يؤكد "على نهج القيادة المشتركة للتحالف الثابت والدائم فيما يخص المسار العملياتي أو المسارات الإعلامية"، وتابع: "نحن لا نجد حرج في إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح."

وقال عن "الفيديو المغلوط" إنه "مجري بطريقة مغلوطة من أحد المصادر"، وأضاف: "نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر".

وتابع: "كون هذا الفيلم مغلوط من أحد المصادر لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية".

وأكد أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".