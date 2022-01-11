دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له في الديوان الأميري، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عبداللهيان وصل الدوحة، فجر الثلاثاء، قادما من مسقط بعد زيارة لسلطنة عُمان استغرقت يوما واحدا، وصرح حول أهداف زيارته إلى الدوحة بأنه سيتباحث مع أمير قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري "حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وأكد عبداللهيان أن زيارته إلى سلطنة عُمان وقطر "تأتي في إطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها حكومة بلاده".

وأوضح أن هناك "فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات إيران في مجال الخدمات الفنية والهندسية".

وقال: "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في التطورات الإقليمية والدولية".