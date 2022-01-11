الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت جماعة الحوثي في اليمن على مقطع الفيديو الذي نشره تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والذي يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، قائلة إنه "مفبرك من فيلم أمريكي".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.

#متحدث_التحالف يستعرض الاستخدام العسكري لميناء الحديدة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية. #واس_عام https://t.co/8fMCQXM2ae

وكان المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، قد نشر مقطع الفيديو في مؤتمر صحفي، السبت، مؤكدا على أن لديهم أدلة كافية على استخدام الحوثيين لموانئ الحديدة والصليف كمواقع عسكرية لتنفيذ هجماتهم "الإرهابية".

وقال المالكي: "لا نريد استهداف الموانئ"، موضحًا: "نريد الوصول إلى حل سياسي شامل، لكن عندما يستخدمون مواقع مدنية، عليهم أن يدركوا أنه وفقًا للقانون الدولي، فإنهم يفقدون الحصانة".

وقال المالكي إنهم يراقبون الأعمال العدوانية التي يرتكبها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي داخل الموانئ اليمنية، "لكننا ندرك أيضا أنه يجب علينا الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال تسهيل إمدادات الغاز والغذاء".

وأضاف المالكي أن "تلك الميليشيات لا تحترم القانون الدولي الإنساني بشنها هجمات ضد المدنيين داخل اليمن وفي السعودية".