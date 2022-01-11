وزير خارجية إيران يوضح هدف زيارته لقطر وما ينوي مناقشته مع الشيخ تميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني أهداف زيارته إلى سلطنة عُمان وقطر مؤكدا على أنها تأتي بإطار تعزيز وترسيخ العلاقات.

وأوضح الوزير الإيراني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ببلاده فور وصوله إلى الدوحة قادما من عُمان أنه "سيبحث مع أمير دولة قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري القضايا الثنائية والاقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هنالك فرص في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وامكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الخدمات الفنية والهندسية.

وتابع: "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري الى جانب البحث في سائر التطورات الاقليمية والدولية".

وعن زيارته لسلطنة عُمان قال الوزير الإيراني: "التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة كان من ضمن محادثاتنا اما في المجال الاقتصادي فقد جرى البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على كورونا حيث وعد الجانب العماني بمتابعة الموضوع كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما".

واضاف: "لقد تباحثنا ايضا حول الاستثمارات المشتركة في بعض المشاريع داخل إيران في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في ميناء جابهار (جنوب شرق) بالجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك البحث في مسالة استئناف الرحلات الجوية بواسطة ايران اير وعمان اير لرعايا البلدين العاملين في الشؤون التجارية والانشطة الشعبية حيث تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الامر".