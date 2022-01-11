نشر الثلاثاء ، 11 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وقالت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية إن اللقاء جرى في مبنى السفارة الإيرانية لدى قطر، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجدد وزير الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء "التأكيد على المواقف المبدئية لطهران تجاه ما يُعرف بـ"القضية الفلسطينية" باعتبارها القضية التي تمس صلب الأمة الإسلامية".

ومن جانبه، أثنى مشعل على "مواقف إيران الداعمة والمتضامنة مع انتفاضة الشعب الفلسطيني"، حسب تعبيره..

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل، الثلاثاء، إلى الدوحة قادما من مسقط، وقال إن زيارته إلى سلطنة عُمان وقطر تأتي في إطار "سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار" التي تتبعها الحكومة الإيرانية.