لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن يظهر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن الظهور العلني في عدد من المحافل والمناسبات التي عادة ما يظهر فيها.

اتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام"، مضيفا في تغريدة منفصلة: "للأوطان حرمة لا يبيعها إلا الأنذال.. فلماذا بعت اليمن.. (رسالة إلى الحوثي).. اتدرون لماذا لا أرسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.. لأن النذالة فيه متأصلة.. لا يمكن تنظيفه منها".

اتدرون لماذا لا ارسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان. لأن النذالة فيه متأصلة..لا يمكن تنظيفه منها.

وتابع خلفان قائلا: "نصحت الحوثي وقلت له يا عبد الملك.. مأرب ستحلق لك الشارب.. ما سمع النصيحة.. تحركات مليشيات الحوثي وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات الحديدة حجة صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء ومأرب اخبروا شيول العمالقة يكون على أتم الاستعداد والجهوزية للتعامل معهم".

إشتشراف مستقبل : ترى إيران أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك..ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة. وسياسة وزير خارجيتها الجديد تبدو أحكم من سياسة ظريف.

ولفت خلفان إلى بتغريدة قال فيها "استشراف مستقبل: ترى إيران أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك.. ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة.. وسياسة وزير خارجيتها الجديد تبدو أحكم من سياسة ظريف".