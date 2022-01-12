دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنات إسرائيليات لاستهداف الدولة، داعيا مواطنيه إلى "اليقظة" في التعامل مع دعوات التجنيد من إيران.

وقال نفتالي بينيت في إطار تعقيبه على عملية "تجنيد" مواطنات إسرائيليات لصالح طهران: " أشيد بأفراد جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل على العملية الناجحة التي أفضت إلى إحباط عمل إرهابي معادي استهدف دولة إسرائيل"، حسب قوله.

تعقيب رئيس الوزراء بينيت على احباط محاولة المخابرات الإيرانية لتجنيد عدة مواطنات إسرائيليات: "أشيد بأفراد جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل على العملية الناجحة التي أفضت إلى إحباط عمل إرهابي معادي استهدف دولة إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "دولة إسرائيل تخوض معركة متواصلة ضد إيران. الأمور في غاية الوضوح كوننا نشاهد الجهود والمساعي غير المتوقفة التي يبذلها الحرس الثوري الإيراني بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأددف يينيت قائلا: " لا تقتصر هذه المساعي على المجال الأمني والاستخباراتي فحسب وإنما هي تتسع لتشمل مساعي للتأثير على مواطني إسرائيل وعلى المجتمع الإسرائيلي بهدف زرع الاستقطاب والخلافات وزعزعة الاستقرار السياسي في إسرائيل والمس بثقة الجمهور في السلطة الحاكمة"، حسب قوله.

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: " أدعو مواطني إسرائيل إلى التحلي باليقظة تجاه هذه المحاولات. فمن المحتمل أن الأشخاص الذين يقفون وراء المعلومات التي تستهلكونها أو تشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم الإيرانيون. وإزالةً لكل شك أوضح أن ذراع الأجهزة الأمنية الطويلة ستصل إلى كل من يحاول المس بأمن إسرائيل"، حسب تعبيره.