الدفاع المدني الإماراتي يسيطر على حريق محدود في جبل علي الصناعية

الشرق الأوسط
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الدفاع المدني الإماراتي يسيطر على حريق محدود في جبل علي الصناعية
Credit: KARIM SAHIB / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيطر الدفاع المدني الإماراتي على حريق محدود وقع في منطقة جبل علي الصناعية، الأربعاء، دون وقوع إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: " الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي".

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وأضاف المكتب بالقول في التغريدة نفسها: " لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث"، حسب تعبيره.

وكانت قد شهدت منطقة جبل علي حريقا في أكتوبر/تشرين أول من عام 2021 لم يسفر عن إصابات كذلك.

يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي بالإضافة أهميته على المستويين التجاري والاقتصادي للإمارة.

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