السعودية.. لغز ظهور أسماك في سيول الطائف وسط تداول مقاطع فيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر أسماكا حية ظهرت في السيول التي شهدتها محافظة الطائف (شرق مكة المكرمة) الأمر الذي اثار تفاعلا لفت فيه نشطاء إلى عدم وجود بحر قريب على المدينة.

🎥فيديو| ظهور أسماك في مياه سيول #أمطار_الطائف تفاصيل↓ https://t.co/Wwqm8R3Uj7 #الطائف_الآن https://t.co/6xWXAdnRHo

وتداولت وسائل إعلام محلية سعودية مقاطع الفيديو التي تظهر أسماكا ظهرت في السيول، منها صحيفة المناطق التي قالت بتعليق على مقطع الفيديو: "ظهور أسماك في مياه سيول أمطار الطائف".

#فيديو 🎥 #امطار الخير التي هطلت اليوم على #السيل_الكبير بمحافظة #الطائف نسال الله ان ينفع بها العباد والبلاد تصوير الشاعر: مستور الذويبي #الطايف_الان #أمطار_الطايف https://t.co/zDYrP9nknc

من جهتها نقلت سبق عن أمانة محافظة الطائف أنه "تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير".

واهابت الأمانة وفقا لما نقلته سبق "بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة".

وكانت محافظة الطائف قد نشرت مقطع فيديو لسيول سببتها الأمطار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "أمطار الخير التي هطلت اليوم على السيل الكبير بمحافظة الطائف.. نسال الله ان ينفع بها العباد والبلاد.. تصوير الشاعر: مستور الذويبي".