السعودية.. 7 تعيينات وترقيات بجلسة مجلس الوزراء

نشر الأربعاء ، 12 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي رأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء على 7 ترقيات وتعيينات كانت كالتلي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

ــ تعيين بندر بن خربوش بن هندي الذويبي على وظيفة (أمير الفوج السادس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ تعيين علي بن محمد بن عبدالعزيز المسعود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية سعد بن عبدالعزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن حمود الغضبان إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية المهندس/ عبدالله بن ناصر بن عبدالله الغازي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية محمد بن ناصر بن أحمد الحيدر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.