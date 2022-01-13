وفاة علي الهويريني.. شخصيات خليجية تنعى المخرج والمفكر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فارق المخرج والمفكر السعودي، علي الهويريني، الحياة، الخميس، بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة حزن واسعة في أوساط الشخصيات الخليجية.

وأعلنت صفحة علي الهويريني على تويتر والتي يديرها نجله عن وفاة المخرج والمفكر السعودي، وجاء في التغريدة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة".

بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة وإنا لله وإنا اليه راجعون . #علي_الهويريني_في_ذمة_الله https://t.co/2eVc57aZ98

وانتشر وسم "علي الهويريني في ذمة الله" على موقع تويتر وأعربت الكثير من الشخصيات العربية في المجالات كافة عن حزنها لسماع هذا الخبر.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي، صاحي خلفان، على منشور صفحة الهويريني بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا اليه راجعون"، حسب قوله.

@huwairini_ali رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو للهويريني وهو يتحدث عن الموت وأهمية الإيمان بأن لكل امرئ ساعة موت لا تؤجل ولا تُعجل.

وكتب المعلق الرياضي الإماراتي، علي سعيد الكعبي، عبر صفحته على تويتر عن الراحل: "كان رحمه الله يقول : أفتحوا عقولكم فمن لاعقل له لايدخل في دين الله ، واضاف مرة : الابتعاد عن القراءة طريق لإفراغ العقل من المعرفة ، هذا هو المثقف الاديب عندما يُسخر فكره ومخزونه الثري في خدمة من يقتفي أثره"، حسب قوله.

كان رحمه الله يقول : أفتحوا عقولكم فمن لاعقل له لايدخل في دين الله ، واضاف مرة : الابتعاد عن القراءة طريق لإفراغ العقل من المعرفة ، هذا هو المثقف الاديب عندما يُسخر فكره ومخزونه الثري في خدمة من يقتفي أثره . #علي_الهويريني_في_ذمة_الله https://t.co/lkgoQzYgu4

من جانبه، كتب الممثل السعودي، عبدالله السدحان: "الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان"، حسب قوله.