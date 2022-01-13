بعد أيام عن الإفراج عنهما.. الأميرة بسمة بنت سعود توجه رسالة لابنتها

الشرق الأوسط
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بعد أيام عن الإفراج عنهما.. الأميرة بسمة بنت سعود توجه رسالة لابنتها
Credit: AFP / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة لابنتها، سهود الشريف، الخميس، بعد أن أفرجت السلطات السعودية عنهما قبل أيام.

وكتبت الأميرة السعودية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر موجهة لابنتها: "الشكر لك ليس كافيا أتمنى أن تعطيك الحياة كل ما تتمنين ابنتي العزيزة"، حسب قولها.

وكانت قد أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة وابنتها، سهود الشريف السبت، حسبما ذكر مستشارها القانوني لـCNN بالعربية.

وشكرت الأميرة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

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