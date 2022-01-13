السعودية.. طفلة تعلق في "فرامة" والدفاع المدني ينشر صور تحريرها

الشرق الأوسط
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Credit: @SaudiDCD

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من انقاذ وتحرير طفلة علقت في "فرامة".

ونشر الدفاع المدني السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، صورا من عملية تحرير الطفلة قائلا بتعليق: "تمكن مدني الرياض من تحرير يد طفلة علقت في فرامة، تم تحريرها بوساطة فرق الإنقاذ، بداخل المستشفى وهي بصحة جيدة - ولله الحمد".

ولم يقدم الدفاع المدني تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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