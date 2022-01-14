لبنان.. "التباس" بعلم الإمارات خلال مراسم رسمية يثير تفاعلا.. والحكومة ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صور لاستبدال علم الإمارات بعلم الكويت خلال مراسم افتتاح رسمية في لبنان، الأمر الذي أثار تفاعلا.

الحكومة اللبنانية، أصدرت بيانا عقبت فيه على ما يثار قائلة: "صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي: رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة.."

وتابعت الحكومة: "يهم مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء أن توضح انه وخلال التحضير لافتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه.."

وأضافت: "وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار".

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