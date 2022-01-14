دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سمير صبري، المحامي المكلف من قبل زوجة الإعلامي المصري المتوفي، وائل الإبراشي، إن زوجته تقدمت بطلب لرفع قضية للتحقيق في ظروف الوفاة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفيه للمحامي على قناة شمس، حيث لفت إلى أن "المستندات التي أعطتني إياها زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان".

وفي مداخلة أخرى على القناة نفسها، قال جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء المصرية، إن الطبيب الذي تتهمه زوجة الابراشي قد حضر إلى النقابة وقدم "شهاداته تدل على أنه كان من المشاركين لجان الكوفيد وأدوية الكوفيد وشهادات تدل أيضا على أنه كان من المشاركين في علاج فيروس زي المشابه لفيروس كوفيد.."

وتابع عميرة: "لا شيء اسمه دواء سحري والطبيب لم يقدم دواء سحري بل قدم دواء موجود في السوق.. وقال إن الأبراشي الله يرحمه لم يرغب بالذهاب للمستشفى تماما وقال له إنه عنده كل الإمكانيات لاحضار كل الأجهزة التي سأحتاجها في المستشفى إلى هنا أنا مش حروح المستشفى إلا إذا كنت غير قادر تماما.."