مصر: التحقيق في اتهام أرملة وائل الإبراشي لطبيب بالتسبب في وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة في مصر، السبت، التحقيق في بلاغ أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهمت خلال طبيبًا بالتسبب في وفاته.

وقال بيان للنيابة العامة إن أرملة الإبراشي شكت في عريضة مقدمة للنيابة طبيبًا بالتسبب في وفاته، بعد أن "أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته".

وأضافت الشاكية أنه "رغم ما أظهرته نتائج فحوصات زوجها الراحل من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء – الذي ادعى اختراعه – حتى تواصل المتوفي مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي المذكور من مضاعفاتها"، حسب بيان النيابة العامة.

وتوفي الإبراشي الأحد الماضي عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد مرور أكثر من عام على إصابته بفيروس كورونا.

وأثارت تصريحات سابقة مماثلة لأرملة الإعلامي المصري جدلا واسعًا، وأدانتها نقابة الأطباء.

وفي بيان لها، قالت نقابة الأطباء إن "الادعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الراحل كان بدون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعاء أرملة الإعلامي الراحل، ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها".