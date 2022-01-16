خلفان يلفت لخاتم بإصبع عبدالملك الحوثي ويعلق

نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، لافتا إلى خاتم يلبسه بإصبعه.

شوف الخاتم في صبيعاته... https://t.co/iGFhl1XjAR

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته المعرّفة بتويتر، حيث قال: "هذا الوليد الناعم لايصلح لحكم اليمن الخشن.. صدقوني.. وليد.. شوف الخاتم في صبيعاته.. باين على عبدالملك أنه فارط.. ما يصلح والله لليمن".

هذا الوليد الناعم لايصلح لحكم اليمن الخشن. https://t.co/koXyHbL5qI

وأضاف خلفان: "المفروض يستسلم الحوثي.. لأن الجاي.. ليس لصالحه.. التعقل زين.. خلاص هو عاش دور الرئيس الذي لا تريده الناس.. وكفى.. تعيين إيران لعبدالملك الحوثي...تعيين مرفوض يمنيا.. ولذلك من مصلحته التفكير مرتين في الأمر".

وتابع خلفان: "اقترح على عبد الملك السفر والإقامة في قم والانخراط في التعليم حتى يحصل على درجة آية الله.. ويرشح نفسه المرشد لإيران.."

وبتغريدة منفصلة قال خلفان: "فرار جماعي لمليشيات الحوثي في بعض المواقع بمأرب.. اذا رفعت عن ميناء الحديدة الحماية...جت للحوثين من الجيش الرماية.. الشعب الإيراني يعتبر الحوثي خطرا على أمن إيران القومي.."