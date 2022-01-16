تداول فيديو "مشاجرة حامية" في الكويت.. والداخلية تعلق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"مشاجرة حامية" في الكويت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو نشرته صفحة صحيفة "المجلس" المعرفة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "فيديو/ مشاجرة حامية في تيماء".

من جهتها علّقت وزارة الداخلية الكويتية ناشرة صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة المجلس: "الإعلام الأمني: لم يرد بلاغ للمخفر بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (مشاجرة حامية في تيماء)".

وأضافت الداخلية الكويتية في تغريدة نشرتها على صفحتها المعرفة بتويتر: "جاري عمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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