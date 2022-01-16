تداول فيديو "مشاجرة حامية" في الكويت.. والداخلية تعلق

الأحد ،

نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

كاد أن يصطدم بالمشاة.. وفاة شخص بمشاجرة بعد ارتطام سيارته برصيف

وفاة طالبة بعد مشاجرة مع زميلتها في مدرسة ابتدائية

بالفيديو.. مشاجرة لسيدات في محطة وقود تتوسع وتخرج عن السيطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"مشاجرة حامية" في الكويت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

فيديو/ مشاجرة حامية في تيماء. https://t.co/D4jK5vWwOl

مقطع الفيديو نشرته صفحة صحيفة "المجلس" المعرفة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "فيديو/ مشاجرة حامية في تيماء".

الإعلام الأمني: لم يرد بلاغ للمخفر بخصوص مقطع الفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان(مشاجرة حامية في تيماء)، وجاري عمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة. https://t.co/bFLy0LBPN5

من جهتها علّقت وزارة الداخلية الكويتية ناشرة صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة المجلس: "الإعلام الأمني: لم يرد بلاغ للمخفر بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (مشاجرة حامية في تيماء)".

وأضافت الداخلية الكويتية في تغريدة نشرتها على صفحتها المعرفة بتويتر: "جاري عمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.