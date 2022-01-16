نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الكويتي، الشيخ جابر حمد العلي الصباح، إن وزارته حريصة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية بشأن التحاق الكويتيات بالعمل في الجيش.

تصريحات الشيخ حمد الصباح جاءت على هامش استقباله مجموعة من علماء الدين في الكويت "الذين أكدوا ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لوزارة الدفاع، مساء السبت.

وعقب اللقاء قرر وزير الدفاع تأجيل إقامة دورة للمتطوعات "لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها".

وأكد وزير الدفاع الكويتي أن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيه للأهواء والآراء والرغبات الشخصية".

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن استجابة وزير الدفاع للقاء تأتي رغبةً منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، للتأكد من "التحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها".