لبنان يرد على أنباء حصوله على غاز من إسرائيل عبر مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بيانا، الأحد، بشأن ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

في البيان، قالت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية إنها تنفي ""نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار البيان إلى أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح".

وأوضحت وزارة الطاقة اللبنانية أن الاتفاق أكد "على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطًا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين".

وأضافت الوزارة في بيانها: "لذلك، إن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازًا إسرائيليًا، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".

في اجتماع بالعاصمة الأردنية مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على وضع خطة زمنية لتنفيذ اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

ويواجه لبنان أزمة في الطاقة منذ سنوات، ويمتد انقطاع الكهرباء في البلاد إلى ساعات طويلة يوميًا نتيجة نقص المحروقات.

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية شديدة منذ 2019، مصحوبة بانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاعات كبيرة في الأسعار، مع أزمات في المحروقات والكهرباء والدواء.