دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن رصد "تصعيد عدائي" باستخدام طائرات مسيرة نفذه الحوثيون، الإثنين، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي، وذلك تزامنا مع إعلان شرطة أبوظبي عن رصد طائرتين مسيرتين بجانب موقع انفجار 3 صهاريج بترولية في منطقة المصفح وحريق في توسعة مطار أبوظبي الدولي.

وقال التحالف في تعليق نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين".

وأضاف التجالف بالقول: "عدد من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي"، حسب تعبيره.

وكانت قد أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية انفجار 3 صهاريج بترولية قرب خزانات أدنوك في منطقة "أيكاد 3" في المصفح بالإضافة إلى نشوب حريق "بسيط" في إنشاءات مطار أبوظبي الدولي، دون وقوع أضرار.