متحدث الحوثي من إيران: سنواصل مهاجمة الإمارات إذا واصلت "العبث" باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الإمارات في تغريدة، الاثنين، من أن الإمارات ستُستهدف إذا استمرت في "العبث" في اليمن.

في حين أن المتحدث لم يذكر الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر، فقد استخدم لغة موحية، واصفا إياها بـ "الدويلة" التي "تتوق لخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال عبدالسلام: "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".

ويتواجد عبدالسلام في إيران حاليًا، وعقد لقاءات يوم الأحد مع مسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، حسب قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين.

في عام 2019، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها خفضت قواتها في اليمن كجزء من إعادة انتشار "استراتيجية". كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا رئيسيًا في التحالف الذي قادته السعودية لسحق المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. قبل عام 2019، كانت قد تدخلت في حرب البلاد منذ مارس/ أذار 2015.

وفي تغريدة أخرى، هنأ عضو في الجناح السياسي للحوثيين قيادة الجماعة المدعومة من إيران على عملية ناجحة.

وقال علي القحوم: "نهنئ القيادة… على العملية الناجحة التي استهدفت مطار أبوظبي الدولي"، مُضيفا أن "هذه العملية وغيرها ستستمر طالما استمر العدوان والحصار وستشمل أهدافا استراتيجية".

وأضاف أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وعدوان الإمارات في اليمن، حسب قوله.