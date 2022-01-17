نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية مجموعة من اتفاقيات التعاون، الأحد، على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن علاقات البلدين حققت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، وأضاف : "علاقاتنا التي تمتد ٤١ عامًا تتطور بشكل متسارع مع كوريا والتي تشكل الإمارات الشريك التجاري الأكبر لهم في المنطقة.. ونسعى لشراكة استراتيجية اقتصادية شاملة معهم".

تصريحات الشيخ محمد بن راشد جاءت خلال استقباله الرئيس مون جيه-إن في مقر إكسبو 2020 دبي، الأحد.

ويجري مون جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، في الفترة من 15 إلى 22 يناير/ كانون الثاني.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري متانة العلاقات بين بلاده والإمارات، فيما أشاد بتنظيم معرض "إكسبو 2020 دبي".

وشهد الشيخ محمد بن راشد ومون جيه-إن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون، بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تم توقيع ثلاث مذكرات كان مجلس التوازن الاقتصادي بالإمارات طرفا فيها، منها مذكرة تفاهم مع شركة LIG NEX1 الكورية المعنية صناعات الطيران والصناعات العسكرية، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة "هانهوا" للدفاع.

وبينما لم تذكر الوكالة الرسمية للإمارات "وام" أية تفاصيل حول الاتفاقات العسكرية بين البلدين، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب) بأن اتفاقا مبدئيًا جرى توقيعه، تشتري بموجبه الإمارات صواريخ أرض - جو لنظام "إم - سام"، المسمى تشيونغونغ 2، من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليارات دولار.