دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي أسفر عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح، إضافة إلى حريق "بسيط" في منطقة الإنشاءات بمطار أبوظبي الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان الاثنين، إن المملكة "تقف مع دولة الإمارات العربية الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وأضاف البيان أن "العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر مليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار المنطقة والعالم".

كانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الشرطة إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.