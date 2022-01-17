ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السودان إلى 7 وسط دعوات لعصيان مدني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد القتلى في السودان إلى 7 أشخاص خلال التظاهرات المناهضة للحكم العسكري في البلاد، الاثنين، فيما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تنظيم عصيان مدني.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع المدنيين.، في حسابها عبر تويتر: "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربع شهداء لهذا اليوم في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة 7 شهداء في مليونية 17 يناير".

وأشارت اللجنة إلى أن هناك "ما يقارب المئة إصابة ما بين الاصابات بالرصاص الحي وغيره من أسلحة القمع".

وخاطبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، قائلة: "شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار من أجل دولة الحرية والديموقراطية والعدالة ليُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم".

وقتل 71 شخصًا على يد قوات الأمن السودانية منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الماضي، وفقا للجنة.

في سياق متصل، دعت قوى إعلان قوى الحرية والتغيير، التي قادت التظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إلى "الدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارًا من الغد"، حسب تغريدة على تويتر.

وأضافات القوى: "لتكن فترة العصيان هذه فترة لتجميع قوانا الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب".