مصادر: نتنياهو يجري مفاوضات بشأن صفقة خروج آمن من اتهامات بالفساد

القدس (CNN) -- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، على مدى سنوات، محاكمته الجارية بشأن الفساد بأنها "مطاردة ساحرات" و "محاولة انقلاب".

على الرغم من أن إدانته للقضية ترددت في كثير من الأحيان كلمات حليفه المقرب دونالد ترامب، إلا أن نتنياهو ينحرف الآن عن أساليب الرئيس الأمريكي السابق.

ناقش نتنياهو وفريقه صفقة محتملة مع المدعين العامين في قضية الفساد، حسبما قال مصدران مقربان من المسألة لشبكة CNN.

إذا كانت المفاوضات مثمرة، فقد يتم الانتهاء منها في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا للمصادر، وستؤدي إلى نهاية مفاجئة لدراما استمرت سنوات. اعتمادًا على تفاصيل أي حكم نهائي بشأن صفقة الإقرار بالذنب، قد يتخلى نتنياهو عن السياسة خلال السنوات السبع المقبلة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

الاتهامات

نتنياهو يواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة.

في القضية 1000، وُجهت إليه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.

في القضية 2000، تم اتهامه أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة واتهم بالسعي للحصول على تغطية مواتية في إحدى الصحف الكبرى في إسرائيل مقابل تقييد تداول أحد المنافسين الرئيسيين للصحيفة.

في أخطر قضية، القضية 4000، تم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم مزايا تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في الاتصالات، شركة بيزك. في المقابل، تقول النيابة، إن إلوفيتش ضمن تغطية إيجابية لرئيس الوزراء في موقع إخباري على الإنترنت يمتلكه باسمه (والا). وقد نفى إلوفيتش الاتهامات.

بدأت المحاكمة في مايو/أيار 2020 في محكمة منطقة القدس، وهي في خضم جلسة استماع لشهود النيابة.

الفساد الأخلاقي

من المحتمل أن تشهد صفقة الإقرار بالذنب المحتملة إسقاط أخطر تهمة الرشوة تمامًا، وتخفيف تهمة أخرى تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة (في القضية 1000)، وإيقاف إحدى الحالات الثلاث تمامًا (القضية 2000)، وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل المصادر القريبة من المفاوضات.

لكن المصادر تقول إن نقطة الخلاف الرئيسية هي حول طول مدة خدمة المجتمع التي سيحصل عليها نتنياهو للاعتراف بالذنب في التهم المتبقية، وما إذا كانت هذه الجملة تحمل في طياتها وصمة عار من الفساد الأخلاقي.

إذا كانت العقوبة أطول من ثلاثة أشهر، فيمكن للمدعين العامين الإصرار على إدراج الفساد الأخلاقي، الذي من شأنه أن يمنع نتنياهو البالغ من العمر 72 عامًا من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات وفقًا للقانون الإسرائيلي.

حتى إذا اختار المدعون عدم إدراج تصنيف الفساد الأخلاقي، فلا يزال بإمكان قاضي لجنة الانتخابات المستقبلية أن يقرر إدانات نتنياهو والحكم عليه بمنعه من ممارسة السياسة لنفس فترة السنوات السبع.

ويختلف الأمر إذا كانت الحكم أقصر من ثلاثة أشهر. في هذه الحالة توجد ثغرة حسب القانون الإسرائيلي. إذا واجه نتنياهو عقوبته كمواطن عادي، وهو ما يمكنه ضمانه من خلال الاستقالة من مقعده في البرلمان، فلن يتم النظر في قضية الفساد الأخلاقي.

لماذا الآن؟

يأتي الحديث عن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة قبل أسابيع فقط من انتهاء فترة المدعي العام أفيشاي ماندلبليت في 31 يناير/ كانون الثاني.

كان ماندلبليت مسؤولاً عن إصدار لوائح الاتهام ضد نتنياهو، بعد تحقيقات الشرطة المطولة، ويُنظر إليه إلى حد كبير على أنه يريد إنهاء فترة حكمه بإدانة ناجحة.

سيتم تعيين المدعي العام المقبل من قبل الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وقد يكون أقل قبولا لعرض صفقة الإقرار بالذنب لنتنياهو.

لكن النقاد - بمن فيهم مئات المحتجين الذين تجمعوا خارج منزل ماندلبليت ليلة السبت - يقاومون الاتفاق. بالنسبة لهم، فإن أي شيء أقل من محاكمة كاملة وعقوبة تحمل في طياتها صفة الفساد الأخلاقي يعتبر فشلًا، نظرًا لخطورة متابعة القضايا ضد رئيس وزراء في الخدمة.

أصداء سياسية

في حين أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن خصوم نتنياهو السياسيين سيكونون سعداء برؤيته يأخذ صفقة معارضة مخزية ويغادر الساحة السياسية، يقول بعض المحللين الإسرائيليين إن مثل هذه الخطوة قد تهز استقرار الحكومة الحالية.

الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس أركان نتنياهو السابق بينيت، هي خليط من الأحزاب السياسية التي تتراوح من أحزاب اليمين المتطرف مثل بينيت، إلى اليسار. كما تضم أول حزب عربي في حكومة إسرائيلية.

يعكس ارتباط هذه الأحزاب رغبة مشتركة في إنهاء فترة نتنياهو كرئيس وزراء لأطول فترة في إسرائيل.

لكن إذا خرج من الساحة، فقد يوفر ذلك فرصة لتحالف جديد، مكون بالكامل من أحزاب يمينية ودينية، يمكن أن يطيح بحكومة الوحدة الحالية.