نشر الاثنين ، 17 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف ما وصفه بـ"قيادات إرهابية" شمال صنعاء.

وقال التحالف إن قواته الجوية "تنفذ عمليات على مدار 24 ساعة فوق صنعاء"، وأضاف: "نطلب من أهلنا بصنعاء الابتعاد على معسكرات الحوثيين حرصا على سلامتهم"، بحسب ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد التحالف أن "الطائرات (إف-15) الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم، استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء".

وذكر أن "استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة والإمارات جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، وأن الأعمال العدائية للحوثيين تهديد للأمن الإقليمي والدولي".

وقال التحالف: "الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان"، فيما أشار إلى أنه "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء، وأن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي المقابل، قالت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، في حسابها عبر تويتر، إن هناك قتلى سقطوا في غارات على صنعاء.

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق من مصدر مستقل بشأن ما ذكرته "المسيرة" عن سقوط ضحايا وأعدادهم.

وتبنى الحوثيون هجمات "بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة"، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن "حادثة" في مستودع وقود في أبو ظبي.