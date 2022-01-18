دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن توجيه ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الحوثيين في العاضمة اليمنية، صنعاء، وذلك بعد يوم من استهداف الحوثيين للإمارات والسعودية.

وقال التحالف إنه وجه "ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء"، حسب قوله.

وأضاف التحالف قائلا: "تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب"، وققا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتتواصل ضربات التحالف للحوثيين بعد أن أقدموا على استهداف العاصمة الإماراتية،أبوظبي، الإثنين، بهجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة استهدفت منشآت تخزين وقود وتوسعة مطار أبوظبي الدولي.