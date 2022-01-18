بعد "استهداف أبوظبي".. ضاحي خلفان: يجب دك الحوثيين حتى يستسلموا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أنه يجب على التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "مقرات" الحوثيين حتى يعلنوا استسلامهم، وذلك بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يجب قصف مقرات الحوثيين الى ان يعلنوا استسلامهم"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "مالم يكن دك الحوثيين مستمرا فإنهم سيظلون مصدر إزعاج للأمن والسلام الدوليين وللمنطقة"، حسب تعبيره.

مالم يكن دك الحوثيين مستمرا فإنهم سيظلون مصدر إزعاج للأمن والسلام الدوليين وللمنطقة.

وكان قد علق خلفان على الاعتداء الذي وقع قرب منشأة نفطية في أبوظبي قائلا: "على نفسها جنت براقش"، حسب قوله.

وتعرضت أبوظبي لهجوم بطائرات مسيرة على موقعين، الإثنين، أودى بحياة 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، تبناه الحوثيون.