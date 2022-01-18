محمد بن سلمان يدين "الهجوم الإرهابي السافر" على السعودية والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، اتصالا هاتفيا، بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتم خلال الاتصال "بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب ولي العهد السعودي عن "إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، وأعرب عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن "بالغ شكره وتقديره" لما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان من "مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الجانبان أن "هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال العدوانية ويؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية وإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وتبنى الحوثيون هجمات "بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة"، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن "حادثة" في مستودع وقود في أبو ظبي.