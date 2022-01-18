رغد صدام حسين عن منفذي هجوم أبوظبي: أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة

نشر الثلاثاء ، 18 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، الاثنين، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي.

وقالت رغد، عبر حسابها على تويتر: "أدين واستنكر الاعتداء الإرهابي الذي أستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأضافت: "ما حدث جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم المنفذين الذين باتوا أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب، لاستغلال العمليات الإجرامية والضغوط السياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي".

وتبنى الحوثيون هجمات "بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة"، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.

وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن "حادثة" في مستودع وقود في أبو ظبي.