السعودية تتوعد الحوثيين: سنرد بكل قوة على الأعمال الإرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بـ"كل حزم وقوة" على "جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والمنشآت الحيوية، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".، وفقا لبيان صادر عن الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى تعرض المملكة، الاثنين، إلى "هجمات 8 طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وقد نجحت قوات التحالف بالتصدي لها".

وكذلك لفتت إلى ما وصفته بـ"الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بـ3 طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وشددت المملكة على "موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وأشارت إلى أنها "قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي المملكة والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلةً بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية".

يذكر أن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن، الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف ما وصفه بـ"قيادات إرهابية" شمال صنعاء.

وتبنى الحوثيون هجمات "بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة"، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8.