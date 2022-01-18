بـ6 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تكشف منطقة سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة

الشرق الأوسط
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بـ6 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تكشف منطقة سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة
Credit: AMER HILABI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت محافظة طريف في السعودية أدنى درجة حرارة في المملكة منذ الشتاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وسجل المركز الوطني للأرصاد في السعودية 6 درجات تحت الصفر في المنطقة المذكورة وهي الدرجة الأقل منذ بداية الشتاء في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واحتلت درجة الحرارة في القريات المركز الثاني إذ سجلت المنطقة 5 درجات تحت الصفر مقابل 4 درجات تحت الصفر في عرعر.

وأكد المركز أن موجة البرد ستتواصل على المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري منبها إلى فرصة تكون صقيع نتيجة الظروف الجوية.

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