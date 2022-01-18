النيابة السعودية تعلن استدعاء "مروجي شائعات" دعمتهم جهات خارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة السعودية، الاثنين، استدعاء أشخاص "شاركوا في الترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية".

وأكدت النيابة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك التي يكون "منشؤها" جهات معادية تُدار من الخارج، "يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت النيابة السعودية: "رُصدت في هذا الشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث استدعتهم النيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم".

وأضافت أن "هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية".

وتابعت: "تطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة".