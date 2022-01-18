مصريان بين مصابي هجوم الحوثيين على أبوظبي

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب مصريان اثنان في الهجوم الذي شنه الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الاثنين، حسبما قالت وزارة الخارجية المصرية.

وأسفر هجوم الحوثيين على منطقة المصفح ومنطقة قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الدولي، مقتل 3 أشخاص، إضافة إلى 8 مصابين جراء انفجار صهاريج نفط.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الثلاثاء، إن الخارجية الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبوظبي بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث.

وتواصل السفير المصري، شريف البديوي، مع المصابين، ويعتزم لقاءهما يوم الأربعاء، حسب بيان الخارجية.

والثلاثاء، طلبت الإمارات العربية المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، داعية إلى "إدانة قاطعة" للهجمات، وذلك في رسالة سلمتها البعثة الإماراتية الدائمة في الأمم المتحدة إلى النرويج، رئيس المجلس خلال يناير/ كانون الثاني.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الهجمات "لن تمر دون العقاب" على استهداف العاصمة أبوظبي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذا الاعتداء.

وقوبل هجوم الحوثيين على أبوظبي بإدانة عربية ودولية واسعة.