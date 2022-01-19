مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عامًا

سعوديون يلعبون في الثلج في جبل اللوز، غرب مدينة تبوك السعودية، 17 يناير 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت مدينة سعودية أدنى درجة حرارة في المملكة للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر.

في تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال المركز الوطني للأرصاد السعودي، الأربعاء، إن مدينة "طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عامًا الماضية، وفقاً للسجلات المناخية للمركز".

وتقع مدينة طريف شمالي السعودية، على بعد 1540 كيلومترًا من العاصمة الرياض. وهي قريية من الحدود مع الأردن.

🛑#طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز. #الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #نحيطكم_بأجوائكم https://t.co/Zf5QG1nrCo

يأتي هذا فيما نقلت قناة "العربية" السعودية عن المركز الوطني للأرصاد قوله إن طريف سجّلت درجة حرارة قياسية بلغت -6 تحت الصفر.

من جانبه، قال أستاذ المناخ عبدالله المسند، في حسابه بتويتر، إن هناك مرتفعًا جويًا يخيم على الأجواء في السعودية، وأن الكتلة الهوائية الأبرد في هذا الشتاء ستكون يومي الجمعة والسبت.

ودعا المسند المواطنين إلى "إلغاء التنزه البري (الكشتات) الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس، سيما أن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي (جنوب شرق السعودية) فجر السبت".

⚠️يُفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) #الجمعة و #السبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس، وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكـثر من حطبك وزيتك" سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي #الربع_الخالي فجر السبت ودونك خريطة الصفر المئوي فجر الجمعة والسبت. https://t.co/fjnyZGxf6b

وتشهد المناطق الشمالية من السعودية موجة شديدة من الصقيع، مصحوبة بسقوط الثلج.

وأظهرت لقطات جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية تجمد المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى مشاهد لحظات سقوط الثلج.