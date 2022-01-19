بعد أن حبس نفسه.. شاهد لحظة وصول "أبو فلة" لـ10 مليون دولار

نشر الأربعاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" إلى 10 مليون دولار على شكل تبرعات بعد أن تبرع الهلال الاحمر الإماراتي بـ100 ألف دولار وذلك في بث مباشر لليوتيوبر "أبو فلة" الذي حبس نفسه داخل مكعب زجاجي حتى الوصول إلى المبلغ المرجو.

ونشر الهلال الأحمر الإماراتي مقطع فيديو يُظهر تلقي أبو فلة وهو في المكعب الزجاجي مداخلة من أحد المسؤولين في الهلال الأحمر والذي أخبره أن المؤسسة قررت التبرع بـ100 ألف دولار.

وكان يشير المبلغ الإجمالي للتبرعات التي وصلت قبل المداخلة إلى 9 مليون و675 ألف و235 دولار.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي إن المؤسسة بتوجيهات من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار ليكمل مبلغ الـ10 مليون دولار.

بدعم من "الهلال الأحمر الإماراتي".. حملة #لنجعل_شتاءهم_أدفأ لحظة وصول تبرعات حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" إلى 10 ملايين دولار بتبرع سخي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي https://t.co/Cgx4U960nM

وكان قد أعلن أبو فلة في مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب عن إطلاق الحملة في 7 يناير/ كانون ثاني وتعهد بأن يحبس نفسه داخل مكعب زجاجي أمام برج خليفة حتى وصول التبرعات إلى 10 مليون دولار.

ويسعى أبو فلة مدعوما بمؤسسة "محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية" والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية أخرى لإيصال هذا المبلغ كمساعدات لـ100 ألف أسرة محتاجة حول العالم.