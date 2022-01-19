السيسي يؤكد ارتباط أمن الإمارات بالأمن القومي المصري

نشر الأربعاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على "ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري"، خلال اتصاله بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقالت الرئاسة المصرية عبر صفحتها على فيسبوك إن السيسي "قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي".

وأضافت أن السيسي "عبر عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة"، مؤكدا "دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها".

وشدد الرئيس المصري على "ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشيخ محمد بن زايد "أعرب عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مواقفه ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه".

يذكر أن الإمارات طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن هجوم الحوثيين، الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي راح ضحيته 3 أشخاص.